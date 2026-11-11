Tutuklamanın ardından kamera karşısındalar...

Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle, dün Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen bir açılış törenine katıldı. Babasının tutuklanmasının ardından ilk kez resmi bir ziyarette yer alan Düşes’in sade tarzı dikkat çekti. Lost Screen Memorial etkinliğinin konunun hassasiyeti ve yaşanan ailevi gelişmeler nedeniyle ağırbaşlı bir görünüm tercih eden Meghan Markle, Kanada merkezli Sentaler markasına ait, bel kısmı fiyonklu uzun siyah bir kaban giydi. Kombinindeki tek renkli detay ise yakasına taktığı kırmızı gelincik rozeti oldu. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen Markle, babasının manşetlerden inmeyen tutuklanmasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Daha önce Harry ile birlikte çocukların internetteki güvenliği konusunda ortak bir açılış konuşması yapması planlanan Markle, "duygusal olarak yeterince güçlü olmadığı" gerekçesiyle konuşmayı yapmaktan vazgeçti.