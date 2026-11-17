Dünyaca ünlü süpermodel Bella Hadid, kış sezonunu neşeli ve iddialı tarzıyla açtı. Karlar üstündeki eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü yıldız, gönderisine eklediği eğlenceli notla dikkatleri üzerine çekti. Karlar üzerinde keyifli vakit geçirdiği anları peş peşe sıralayan Hadid, gönderisinde ünlü lüks moda devinin hesabını etiketleyerek "Do you wanna build a snowman?" (Kardan Adam yapmak ister misin?) notunu düştü. Modelin bu eğlenceli ve sempatik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan karelerde, karların üzerinde kar meleği yaparken, minik bir kardan adamla poz verirken ve doğayla iç içe eğlenirken görülen Bella Hadid, kış stilinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı. Karlar üstüne uzanıp kar meleği yaptığı, bir ağaca sarılıp neşeli pozlar verdiği ve ellerindeki kar topuyla eğlendiği kareler hayranlarından tam not aldı.