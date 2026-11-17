Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian’ın Instagram paylaşımlarında "en sevdiği sıkılaştırıcı lazer" olarak tanıttığı, radyo frekansı (RF) tabanlı bir cilt sıkılaşma ve gençleştirme tedavisi olan XERF, bir süredir İstanbullu güzellik tutkunlarının radarındaydı. Türkiye'ye gelmesi merakla beklenen güzellik uygulaması, birçok kişi tarafından araştırılıyordu. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin danışanı olduğu Dr. Dilek Avşar, sıkılaştırıcı lazer tedavisinin Kasım ayı sonunda güzellik ve estetik tutkunlarının beğenisine sunacağının müjdesini verdi. Cildine yatırım yapanların merakla beklediği lazer uygulaması olan XERF, Avşar Estetik'te uygulanacak.