Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Jet Set
Jet Set

New York'ta yıldızlar geçidi

New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleşen 2026 CFDA Ödülleri Töreni, kırmızı halıda şıklık yarışına sahne oldu.

Giriş: 03 Kasım 2026, Salı 10:39
New York'ta yıldızlar geçidi
HAILEY BIEBER
ZOE KRAVITZ, HAILEY BIEBER, ROSE
ZOE KRAVITZ, ANTHONY VACCARELLO, HAILEY BIEBER, ROSE
ROSE
ZOE KRAVITZ
New York'ta yıldızlar geçidi
HAILEY BIEBER
ZOE KRAVITZ, HAILEY BIEBER, ROSE
ZOE KRAVITZ, ANTHONY VACCARELLO, HAILEY BIEBER, ROSE
ROSE
ZOE KRAVITZ

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan CFDA Moda Ödülleri (Council of Fashion Designers of America), dün gece New York’taki ikonik Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halıda zarafet ve şıklık rüzgarları eserken, gecenin en çok konuşulan ismi şüphesiz Fransız modaevi Saint Laurent ve onun ilham perileri oldu. Gecede stil rüzgarı estiren Zoë Kravitz, Hailey Bieber ve Rosé, modaevinin yakın zamanda markadan ayrılacağı duyurulan kreatif direktörü Anthony Vaccarello ile birlikte törene katıldı. Vaccarello’nun eşlik ettiği ünlü üçlü, stil tercihleriyle tüm bakışları üzerlerinde topladı. Saint Laurent’ın heyecanla beklenen 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan seçilen altın ışıltılı tasarımlarla kırmızı halıya çıkan Kravitz, Bieber ve Rosé, gecenin en dikkat çeken uyumuna imza attı. Şıklıklarıyla podyum havası estiren üçlü, hem Vaccarello’nun modaevindeki unutulmaz dönemine şık bir saygı duruşunda bulundu hem de önümüzdeki sezonun en güçlü trend alarmını vermiş oldu: Altın Parıltısı. Moda dünyasının usta isimlerini ve popüler kültürün ikonlarını bir araya getiren 2026 CFDA Ödülleri, Saint Laurent ekibinin bu büyüleyici görünümüyle hafızalara kazındı.

2026 CFDA Ödülleri Amerikan Doğa Tarihi Müzesi
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı
Jet Set

Halloween Kraliçesi tacını bırakmadı

Gelenekselleşen görkemli Halloween kutlamasında Heidi Klum devasa kopuk el kostümüyle "Cadılar Bayramı'nın Kraliçesi" unvanını bir kez daha kanıtlarken; Barbara Palvin ve Dylan Sprouse'un The Nightmare Before Christmas konseptli uyumlu tarzları ile ünlü isimlerin iddialı kostümleri geceye damga vurdu.
Rihanna çocuklarıyla alışverişte
Jet Set

Rihanna çocuklarıyla alışverişte

Üç çocuk annesi Rihanna, Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntlendi.
Kraliyet Ailesi dağda...
Jet Set

Kraliyet Ailesi dağda...

Dağ Kurtarma Farkındalık Günü vesilesiyle Galler Prensi ve Prensesi, Ulusal Üç Dağ Yarışması'nın ardından özel bir fotoğraf paylaştı.
Jenner'ın klasik araç tutkusu...
Jet Set

Jenner'ın klasik araç tutkusu...

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yeşil vintage arabasında verdiği pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Opera şıklığı...
Jet Set

Opera şıklığı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, eşi Callum Turner ile katıldığı Metropolitan Opera galasında hem tarzıyla hem de operaya olan tutkusuyla hayran bıraktı.
Köpeğiyle Paris'te...
Jet Set

Köpeğiyle Paris'te...

Hastalığı nedeniyle altı yıl uzak kaldığı sahnelere Paris konserleriyle dönen Celine Dion, gösterilerini tamamladı. Şehirden ayrılırken yanında hem oğulları hem de minik köpeği Madison vardı.
Gisele Bündchen sakatlandı
Jet Set

Gisele Bündchen sakatlandı

Bir dönem Victoria's Secret meleği olarak podyumlarda fırtınalar estiren Brezilyalı dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, koltuk değneği kullanırken görüntülendi.
Academy Museum Gala’da görkemli gece...
Jet Set

Academy Museum Gala’da görkemli gece...

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Academy Museum Gala, dün gece Los Angeles’taki Academy Museum of Motion Pictures’ta düzenlenen törenle görkemli bir şekilde gerçekleşti.
Melekler podyuma çıktı
Jet Set

Melekler podyuma çıktı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret Fashion Show 2026, bu yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen görkemli bir organizasyonla modaseverlerin karşısına çıktı.
Beckham’dan New York’ta davet...
Jet Set

Beckham’dan New York’ta davet...

Moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham, yeni kırmızı ruj serisini kutlamak üzere eşi David Beckham ile birlikte katıldığı New York'taki mağaza açılışında adeta büyüledi.
Filipinler'de doğum günü...
Jet Set

Filipinler'de doğum günü...

Tv yıldızı Kim Kardashian, yeni yaşını tropikal bir cennette kutladı.
New York'ta yürüyüş...
Jet Set

New York'ta yürüyüş...

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve eşi Callum Turner, sevimli köpekleri Golo ile birlikte New York'taki bir parkta objektiflere takıldı.