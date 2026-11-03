New York'ta yıldızlar geçidi

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan CFDA Moda Ödülleri (Council of Fashion Designers of America), dün gece New York’taki ikonik Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Kırmızı halıda zarafet ve şıklık rüzgarları eserken, gecenin en çok konuşulan ismi şüphesiz Fransız modaevi Saint Laurent ve onun ilham perileri oldu. Gecede stil rüzgarı estiren Zoë Kravitz, Hailey Bieber ve Rosé, modaevinin yakın zamanda markadan ayrılacağı duyurulan kreatif direktörü Anthony Vaccarello ile birlikte törene katıldı. Vaccarello’nun eşlik ettiği ünlü üçlü, stil tercihleriyle tüm bakışları üzerlerinde topladı. Saint Laurent’ın heyecanla beklenen 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan seçilen altın ışıltılı tasarımlarla kırmızı halıya çıkan Kravitz, Bieber ve Rosé, gecenin en dikkat çeken uyumuna imza attı. Şıklıklarıyla podyum havası estiren üçlü, hem Vaccarello’nun modaevindeki unutulmaz dönemine şık bir saygı duruşunda bulundu hem de önümüzdeki sezonun en güçlü trend alarmını vermiş oldu: Altın Parıltısı. Moda dünyasının usta isimlerini ve popüler kültürün ikonlarını bir araya getiren 2026 CFDA Ödülleri, Saint Laurent ekibinin bu büyüleyici görünümüyle hafızalara kazındı.