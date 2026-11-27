İstanbul, Monaco Chain’in yeni koleksiyonlarının lansmanına ev sahipliği yaptı. Podyumun baş modeli, Victoria’s Secret’ın ikonik isimlerinden Alessandra Ambrosio'ydu. Yerli ve yabancı 40 modelin Ambrosio’ya eşlik ettiği defile, koleksiyonları özgün bir moda anlayışıyla izleyiciye sundu. Gecenin sinema, TV, dijital ve geleneksel medyada tanınan uluslararası konukları arasında başta Arap ülkelerinden Cyrine Abdelnour, Mahira Abdel Aziz, Bassma Boussel, Ranine Matar, Jessica Hosameldin, Roaa Al Sabban ve Reem Samy; Meksika’dan Galilea Montijo ve Isaac Moreno olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda ünlü isim yer aldı. Farklı coğrafyalardan tanınmış isimleri bir araya getiren gece, lansmanın uluslararası niteliğini pekiştirdi. Uluslararası moda dünyasındaki kariyeri ve güçlü stil kimliğiyle tanınan Alessandra Ambrosio, kendisi için hazırlanan tasarımlarla gecenin öne çıkan ismi oldu. Ambrosio, Monaco Chain’in tasarımlarını bu özel lansmanda sergilemekten ve İstanbul’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.