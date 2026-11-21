Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ayşe Boyner, oğlu Rafael Rumi ile çıktığı kısa sonbahar tatilinden samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Taş binaları, dökülen yaprakları ve dingin atmosferiyle dikkat çeken kırsal bir rotayı tercih eden Boyner; ekose uzun eteği, toprak tonlarındaki ceket-hırka kombini ve başını sardığı triko şalıyla sonbahar stiline zarif bir dokunuş kattı. Gündüz saatlerinde kasaba sokaklarında yürüyüş yapıp objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, akşam saatlerinde ise şömine başında oğlu Rafael Rumi’nin kucağında uyuduğu sıcak bir anı takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-oğulun huzur dolu tatil kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.