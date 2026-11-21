Cemiyet hayatının tanınan isimleri İpek Toplusoy ve Rabia Kurşun, okulların ara tatile girmesiyle birlikte kızlarıyla yurt dışına çıktı. Toplusoy, kızı Zeynep ile Dubai'de çöl safarisi ve akşam yemekleriyle tatilin tadını çıkarırken; Kurşun, kızı Nil ile Londra'nın ışıl ışıl sokaklarında kış atmosferini yaşadı. İpek Toplusoy, kızı Zeynep Toplusoy ile birlikte sıcak iklimi ve enerjisiyle öne çıkan Dubai'yi tercih etti. Anne-kız, gündüz saatlerinde geleneksel puşiler takarak Dubai çöllerinde safari deneyimi yaşarken, akşamları ise şehrin şık restoranlarında baş başa yemek yiyerek tatilin keyfini çıkardı. Rabia Kurşun ise kızı Nil ile birlikte rotayı Avrupa'ya çevirerek Londra'ya gitti. Erken başlayan yeni yıl süslemeleriyle büyüleyici bir atmosfere bürünen İngiltere başkentinde anne-kız, ışıklandırılmış kemerlerin altında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ara tatil anılarını ölümsüzleştirdi.