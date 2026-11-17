İş dünyasının başarılı isimlerinden Hediye Güral Gür, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek ailesiyle birlikte Kapadokya’nın yolunu tuttu. Annesi Gülsüm Güral, babası Nafi Güral ve kız kardeşi Sema Güral Sürmeli ile birlikte bölgenin eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu keşfeden Gür, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ailece çıktıkları bu özel kültür gezisinde peribacalarının eşsiz manzarası eşliğinde objektiflere poz veren Güral ailesinin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Hediye Güral Gür, özellikle kız kardeşiyle birlikte tarihi taş yapılar önünde ve vadilerde çekilen samimi karelerini paylaşarak aile bağlarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Krem ve siyah tonlarındaki şık seyahat kombinleriyle dikkat çeken ailenin Kapadokya turundan paylaştığı bu sıcak kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.