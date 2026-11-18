İş insanı ve girişimci Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz mevsimine veda ederken geride kalan sıcak günlerin ruh halini özetledi. Yazın getirdiği doğal akışı ve sade huzuru kaleme alan Tapan’ın sözleri takipçilerinden büyük beğeni topladı. Yaz aylarının kalabalık sofralar, uzun akşamlar ve hayata karışan neşeli sohbetlerle geçtiğini belirten Tapan, bu dönemin en güzel yanlarından birinin de "makyajsız dolaşmanın verdiği rahatlık" ve zamansızlık hissi olduğunu vurguladı. Paylaşımında yazın getirdiği o yavaş ve dengeli ritme dikkat çeken Melisa Sabancı Tapan, şu ifadelere yer verdi: "Kalabalık sofralar, uzayıp giden akşamlar, havadan sudan konuşmalar. Biraz yanmış biraz şişmiş bir yüzle, makyajsız dolaşmanın rahatlığı. Islak saçlarla saatin kaç olduğunu unutmak. Yapılan işlerin bile bir şekilde daha hafif, daha yumuşak hissettirmesi. Aynı günün içine hem çalışmanın hem de hiçbir şey yapmadan oturmanın sığabilmesi. Bir de bütün bunların hiç çaba gerektirmeden, kendiliğinden olması... Sanki bir tık daha yumuşaktı bu yaz." Hayatın koşturmacası içinde çaba gerektirmeyen anların kıymetine işaret eden bu samimi paylaşım, yaz sezonunun son günlerinde iç ısıtan bir nostalji rüzgarı estirdi.