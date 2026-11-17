İş dünyasının tanınan ve zarif isimlerinden Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, imajında yeniliğe giderek kuaför koltuğuna oturdu. Oldukça keyifli geçen bakım gününde saçlarında yepyeni bir stile imza atan Sabancı, değişimiyle dikkat çekti. Kuaföründe gerçekleştirdiği bu değişim sürecini sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşan Sabancı, tercih ettiği modern ve dinamik kesimle büyük beğeni topladı. Bakım gününde hem saçlarının rengini değiştiren hem de modelinde yeniliğe giden Suzan Sabancı'nın bu şık ve iddialı değişimi, moda ve cemiyet hayatında kısa sürede ilgi odağı oldu.