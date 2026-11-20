Ressam Valerena Yashou, akrilik boya ve kendisine özgü özel tekniğiyle hazırladığı portre çalışmasını iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan’a takdim etti. Pera Palace’ta gerçekleşen buluşmada sanatçı, özel eserini doğrudan Demet Sabancı Çetindoğan’a ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Buluşmaya ilişkin notlarında Demet Sabancı Çetindoğan ile tanışmanın ve güzel sohbetini paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yashou, sergilenen nazik ev sahipliği ve hoş sohbet dolayısıyla kendisine gönülden teşekkürlerini iletti.Sanatçının paylaştığı fotoğrafta Demet Sabancı Çetindoğan’ın yanı sıra annesi Özcan Sabancı’nın da yer aldığı görüldü. Pera Palace’ın tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, Valerena Yashou’nun portre çalışmasıyla birlikte objektif karşısına geçen isimler dikkat çekti. Kültür-sanat ve cemiyet hayatının Pera Palace’ta kesiştiği bu anlamlı buluşma, sanatçının özel tekniğiyle ortaya koyduğu portrenin takdim edilmesi ve aile bireylerinin de karede yer almasıyla öne çıktı.