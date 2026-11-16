30. yıl konseri...

Sanatçılıktaki otuzuncu yılını konserle taçlandıran Cenk Eren, önceki akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Özel gecede sanatçı, otuz yıllık kariyerine damga vuran kült şarkılarının yanı sıra en sevdiği eserleri de seslendirerek dinleyicilerine nostaljik ve coşkulu anlar yaşattı. Her detayı büyük bir titizlikle planlanan bu dev prodüksiyon, izleyicilere hem işitsel hem de görsel açıdan muazzam bir şölen sundu. Cenk Eren’i bu anlamlı ve gurur dolu gecede, sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simaları da yalnız bırakmadı. En ön sıralardan konseri takip eden ünlü isimlerden Emine Özilhan ile torunu Emine Özilhan, Neşe Gönül ve Merih Turan sanatçının enerjik sahne performansına eşlik ederek coşkuya ortak oldu.