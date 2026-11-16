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30. yıl konseri...

Sanat hayatının 30. yılını konserle kutlayan Cenk Eren'i bu özel gecede hayranları ile sanat, cemiyet ve iş dünyasının ünlü simaları yalnız bırakmadı.

Giriş: 16 Kasım 2026, Pazartesi 10:21
30. yıl konseri...
EMİNE, EMİNE ÖZİLHAN 
JALE ÖZTARHAN, SEMRA TÜMAY
NEŞE GÖNÜL 
SEMA GÜRAL SÜRMELİ 
MERİH TURAN 
EBRU UYGUN 
CENK EREN
CENK EREN
30. yıl konseri...
EMİNE, EMİNE ÖZİLHAN 
JALE ÖZTARHAN, SEMRA TÜMAY
NEŞE GÖNÜL 
SEMA GÜRAL SÜRMELİ 
MERİH TURAN 
EBRU UYGUN 
CENK EREN
CENK EREN

Sanatçılıktaki otuzuncu yılını konserle taçlandıran Cenk Eren, önceki akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Özel gecede sanatçı, otuz yıllık kariyerine damga vuran kült şarkılarının yanı sıra en sevdiği eserleri de seslendirerek dinleyicilerine nostaljik ve coşkulu anlar yaşattı. Her detayı büyük bir titizlikle planlanan bu dev prodüksiyon, izleyicilere hem işitsel hem de görsel açıdan muazzam bir şölen sundu. Cenk Eren’i bu anlamlı ve gurur dolu gecede, sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simaları da yalnız bırakmadı. En ön sıralardan konseri takip eden ünlü isimlerden Emine Özilhan ile torunu Emine Özilhan, Neşe Gönül ve Merih Turan sanatçının enerjik sahne performansına eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

cenk eren Emine Özilhan neşe gönül
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