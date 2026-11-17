İş insanı Ferruh Karakaşlı, Ferruh Karakaşlı Artisan Chocolates ile yaratıcı dünyasına yeni bir boyut kazandırdı. Karakaşlı’nın sanat anlayışı, bu kez Türk bademi ve Belçika çikolatasının birlikteliğinde hayat bulduğu yeni markası Ferruh Karakaşlı Artisan Chocolates İstanbul’da düzenlenen seçkin bir davetle tanıttı. Karakaşlı’nın özgün sanat anlayışını buluşturan koleksiyon, konuklardan büyük beğeni topladı. Sanat, iş ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin katıldığı lansmanda, el yapımı badem ezmeleri ve özel Belçika bitter çikolataları konukların beğenisine sunuldu. Türk bademinin kendine özgü aroması ile kaliteli bitter çikolatanın yoğun lezzetini bir araya getiren ürünler, hem tatları hem de sanatsal sunumlarıyla dikkat çekti. Davet sırasında kısa bir konuşma yapan Ferruh Karakaşlı, çikolata ve bademin kendisi için sıradan bir lezzet tutkusunun çok ötesinde, neredeyse bir takıntıya yaklaşan özel bir ilgi alanı olduğunu ifade etti. Sanatçının renk, kompozisyon ve estetik anlayışından doğan bu yeni koleksiyon, yalnızca damak tadına değil, görsel duyulara da hitap eden özgün bir deneyim sunuyor.