ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, üst üste sekizinci kez Harvard Business School’a konuk eğitmen olarak katıldı. Christina Wing tarafından yürütülen derslerde yer alan Kamışlı, ESAS’ın kuruluşundan bugüne uzanan başarı hikayesini vaka analizleri üzerinden öğrencilerle paylaştı. MBA ve Executive MBA öğrencileriyle bir araya gelen Emine Sabancı Kamışlı, holdingin bir aile ofisinden küresel bir yatırım grubuna dönüşüm yolculuğunu ve bu büyümeyi şekillendiren stratejik kararları aktardı. Gerçek iş dünyası deneyimlerinin örnek gösterildiği oturumlarda; aile değerleri, kurumsal yönetişim, kuşaklar arası geçiş ve sürdürülebilir büyüme gibi kritik başlıklar ele alındı. Programa konuk konuşmacı olarak katılan Fethi Kamışlı da ESAS’ın girişim sermayesi yolculuğuna, yatırım yaklaşımına ve Formus Capital’in kuruluş ile gelişim süreçlerine dair önemli içgörüler paylaştı.