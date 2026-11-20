Aslıhan Koruyan Sabancı, sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik beslenme, yaşam tarzı ve doğal uygulama önerilerini paylaştı. “Evinizde Sağlık Güzellik Doğal Tarifler Öneriler” adlı kitabından da seçkilere yer veren Sabancı; antioksidan, probiyotik, lif ve uyku kalitesini destekleyen besinlerin önemine dikkat çekti. Mevsim geçişleri ve soğuk havalarda vitamin ve antioksidan içeriği yüksek besinlerin öne çıktığını belirten Sabancı, günlük beslenmede zencefil, zerdeçal, nar, alıç, pancar, brokoli, ıspanak ve turp gibi gıdalara yer verilebileceğini aktardı. Yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik kaynaklar ile lif oranı yüksek baklagillerin tüketilmesini öneren Sabancı; rafine şeker, hidrojenize yağlar ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bol su tüketimi, egzersiz ve yeterli uykunun da bağışıklık üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade eden Sabancı, uyku sorunu yaşayanlar için besin gruplarını sıraladı.