İş insanı Hacı Sabancının eşi Nazlı Sabancı, saçlarında yaptığı renk değişimi ve yeni tarzıyla dikkat çekti. Kuaför koltuğuna oturan Sabancı'nın, saçlarının boyanıp özenle şekillendirildiği anlar sosyal medyada yer aldı. Saç şekillendirme ve sabitleme işlemleri sırasında saç uzmanının titiz dokunuşları kameralara yansırken, Sabancı'nın da keyifli ve gülümseyen halleri dikkat çekti. Yeni saç stiliyle birlikte mavi-beyaz kareli üstünü siyah hırkayla tamamlayan Sabancı'nın sade ve bakımlı görünümü takipçilerinden beğeni topladı. Hacı-Nazlı Sabancı çifti birkaç ay önce ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamış, yeni doğan oğullarına Ömer adını vermişti.