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İş dünyasının kadın liderleri COP31'de buluştu

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor.

Giriş: 16 Kasım 2026, Pazartesi 09:30
İş dünyasının kadın liderleri COP31'de buluştu
DİLEK HANİF, GÜLDEN YILMAZ, SEMA GÜRAL SÜRMELİ,DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, NİLÜFER BULUT
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
İş dünyasının kadın liderleri COP31'de buluştu
DİLEK HANİF, GÜLDEN YILMAZ, SEMA GÜRAL SÜRMELİ,DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, NİLÜFER BULUT
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor. Zirveye katılan isimler arasında yer alan iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadın girişimciliğinin yeşil dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekti. COP31 Mavi Alan’da bulunan Sıfır Atık Müzesi Forum Sahnesi’nde düzenlenen "Yeşil Geleceğin İş Dünyası: Kadın Liderlerin Gözünden" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Demet Sabancı Çetindoğan, kadın üreticilerin ekonomik bağımsızlığı ve sürdürülebilir üretim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

65 İlde Binlerce Kadın Üreticiye Destek

Panelin ilk konuşmacısı olarak söz alan ve aynı zamanda Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı görevini yürüten Çetindoğan, kadın üreticilerin ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla 2020 yılında kurulan SHOPSA platformunun çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Platform üzerinden Türkiye genelinde 65 ilde binlerce kadın üreticiye ulaştıklarını belirten Çetindoğan, SHOPSA Akademi bünyesinde kadın girişimcilere üretim, pazarlama, gıda güvenliği, temiz kozmetik ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitimler verilerek kendi markalarını geliştirmelerine katkı sağlandığını vurguladı. Panelde TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Kütahya Porselen temsilcisi Sema Güral Sürmeli, Koton temsilcisi Şükriye Gülden Yılmaz, KUTSO ve Gürok Grup temsilcisi Esin Güral Argat ile hukukçu Kezban Hatemi de yer aldı. İklim değişikliğinin gıda sistemleri üzerindeki etkilerinin giderek ağırlaştığına işaret edilen oturumda, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut tarafından "Antalya Küresel Gıda Geleceği Hareketi" duyuruldu. Panelde ayrıca tekstil ve porselen gibi farklı sektörlerde hayata geçirilen su tasarrufu, enerji verimliliği, atıkların geri dönüştürülmesi ve tedarik zincirinde kapsayıcılık uygulamaları ele alınarak yeşil dönüşümün ancak kadın liderliğinin ve toplumsal katılımın güçlenmesiyle başarıya ulaşabileceği mesajı verildi.

COP31 İklim değişikliği
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