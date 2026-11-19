İş insanı Leyla Alaton, Kapadokya gezisi sırasında oyuncu Özge Özacar ile karşılaştı ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alaton, "Sevdan Bir Ateş" dizisinin başrol oyuncularından Özacar ile çekilen karelerine "Büyük yetenek, şahane kadın Özge Özacar ile sürpriz karşılaşma" notunu düştü. Kapadokya'nın tarihi dokusu ve sanat atmosferi içinde keyifli anlar yaşayan Leyla Alaton, paylaşım serisinde Özge Özacar ile samimi pozlarının yanı sıra bölgedeki gezisinden kareler de yayınladı. Siyah montu, kırmızı atkısı ve şık tarzıyla dikkat çeken Alaton; tarihi mekanlar, duvar resimleri ve dilek ağacı önünde verdiği pozları paylaştı. Özge Özacar, Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Leyla Kızılırmak karakterine hayat veriyor. İkilinin Kapadokya'daki sıcak buluşması, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.