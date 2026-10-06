Yalıda "Hoş Geldin Ömer" duası...

Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken yeni doğan bebeğine kayınpederi Ömer Sabancı'nın ismi verildi. Bu anlamlı tercihin ardından Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte yalılarında "Hoş geldin Ömer" başlıklı özel bir mevlüt düzenledi. Rıhtım bölümü baştan başa balonlarla renklendirilen boğazdaki yalıda gerçekleşen bu anlamlı davette, Sabancı ailesini yakın dostları da yalnız bırakmadı. Davete Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşlarının yanısıra aileden çok sayıda isim katıldı.