"Güncel Fotoğraflara Kavuştum"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Söyleşi ve programlar için güncel fotoğraf bulma konusundaki esprili sitemini dile getiren Sabancı, yeni ve şık karelerini beğeniye sundu. Yıllardır katıldığı programlar ve söyleşiler için güncel fotoğraf bulmakta zorlandığını belirten Pınar Sabancı, esprili dille şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca söyleşi ve programlara gönderecek fotoğraf bulmak için kıvrandıktan sonra güncel fotoğraflara kavuşan ben… Tepe tepe de kullanıyorum." Paylaşımına profesyonel stüdyo çekimlerinden oluşan siyah-beyaz karelerini ekleyen Sabancı'nın, sade ve şık tarzı dikkat çekti. Farklı pozlardan oluşan bu özel kareler, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni aldı.