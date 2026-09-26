"Bundan büyük mutluluk olamaz"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, hayvan dostlarına olan sevgisi ve destekleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından Bir Can Bir Candır Derneği’nin barınağını ve sahiplendirme merkezini ziyaret ettiği anları paylaşan Mermerci, patili dostlarla geçirdiği keyifli ve duygu dolu dakikaları takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda köpeklerle yakından ilgilenip Onları sevdiği görülen Mermerci, gönderisine "Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz " notunu düştü. Mermerci'nin beyaz tişört ve siyah gözlükleriyle samimi ve doğal halleri kısa sürede beğeni topladı. Bir Can Bir Candır Derneği, yardıma muhtaç, terk edilmiş, hasta veya yaralı sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi ve bakım süreçlerini üstlenen gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.