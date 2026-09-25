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"Yazar-Editör Sohbetleri"

"Yazar-Editör Sohbetleri" serisi, yeni sezonun ilk etkinliğiyle izleyicilerle buluştu.

Giriş: 25 Eylül 2026, Cuma 09:46
"Yazar-Editör Sohbetleri"
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
BİLGÜN DERELİ 
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
"Yazar-Editör Sohbetleri"
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
BİLGÜN DERELİ 
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA
EMİNE BOYNER, KIYMET ERZİNCAN KINA

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği “Yazar-Editör Sohbetleri” serisi, yeni sezonun ilk etkinliğiyle izleyicilerle buluştu. Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen yılın ilk oturumunda, Kıymet Erzincan Kına ile Emine Boyner insan ile doğa arasındaki bağ üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sözlü kültürlerin barındırdığı birikim, kelimelerin hafızası, mitler, ritüeller ve yaşamın döngüsel akışının ele alındığı söyleşide, insanın doğayla ve coğrafyayla kurduğu ilişki modern anlatıların ötesine geçilerek tartışıldı.Çeviri, şiir, deneme ve araştırma alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Kıymet Erzincan Kına ile sanat pratiğini bitkiler, toprak, yer ve beden ilişkisi etrafında şekillendiren Emine Boyner, farklı disiplinlerden süzülen deneyimlerini aktardı. İki konuşmacı, doğaya ait kadim bilgilerin dilde, edebiyatta ve gündelik yaşamın akışında bıraktığı izleri izleyicilerle birlikte iz sürerek ele aldı.

Onur AYDIN

“Yazar-Editör Sohbetleri” Emine Boyner Kıymet Erzincan Kına
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