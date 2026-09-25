Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği “Yazar-Editör Sohbetleri” serisi, yeni sezonun ilk etkinliğiyle izleyicilerle buluştu. Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen yılın ilk oturumunda, Kıymet Erzincan Kına ile Emine Boyner insan ile doğa arasındaki bağ üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sözlü kültürlerin barındırdığı birikim, kelimelerin hafızası, mitler, ritüeller ve yaşamın döngüsel akışının ele alındığı söyleşide, insanın doğayla ve coğrafyayla kurduğu ilişki modern anlatıların ötesine geçilerek tartışıldı.Çeviri, şiir, deneme ve araştırma alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Kıymet Erzincan Kına ile sanat pratiğini bitkiler, toprak, yer ve beden ilişkisi etrafında şekillendiren Emine Boyner, farklı disiplinlerden süzülen deneyimlerini aktardı. İki konuşmacı, doğaya ait kadim bilgilerin dilde, edebiyatta ve gündelik yaşamın akışında bıraktığı izleri izleyicilerle birlikte iz sürerek ele aldı.

Onur AYDIN