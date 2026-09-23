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Sanat tutkunlarına özel gala...

Sanat dünyasının merakla beklediği Contemporary Istanbul, 21. yılına özel düzenlenen görkemli gala gecesiyle sanat tutkunlarına unutulmaz bir buluşma yaşattı.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 09:38
Sanat tutkunlarına özel gala...
FETTAH TAMİNCE, RABİA GÜRELİ, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY ISTANBUL KURUCUSU ALİ GÜRELİ
HAKAN SABANCI
ÇİĞDEM SABANCI
ELİF DÜRÜST 
FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI
ETEL BALER, MELEK GÜNEY 
SEDEF GALİ
YASMİN GÜLMAN 
Sanat tutkunlarına özel gala...
FETTAH TAMİNCE, RABİA GÜRELİ, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY ISTANBUL KURUCUSU ALİ GÜRELİ
HAKAN SABANCI
ÇİĞDEM SABANCI
ELİF DÜRÜST 
FERRUH-SİBEL KARAKAŞLI
ETEL BALER, MELEK GÜNEY 
SEDEF GALİ
YASMİN GÜLMAN 

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul gala davetinde bir araya geldiler Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ön izleme gününün ardından akşam saatlerinde 600 seçkin konuğun katımıyla Contemporary İstanbul Gala yemeği düzenlendi. Tersane İstanbul'da Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli ev sahipliğinde düzenlenen Gala yemeğine iş ve cemiyet dünyasından Elif Dürüst, Hakan Sabancı, Leyla Alaton , çiğdem sabancı gibi birçok sanatsever isim katıldı.

Onur AYDIN

gala Contemporary Istanbul davet sanat
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