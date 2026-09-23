Sanat tutkunlarına özel gala...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul gala davetinde bir araya geldiler Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ön izleme gününün ardından akşam saatlerinde 600 seçkin konuğun katımıyla Contemporary İstanbul Gala yemeği düzenlendi. Tersane İstanbul'da Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli ev sahipliğinde düzenlenen Gala yemeğine iş ve cemiyet dünyasından Elif Dürüst, Hakan Sabancı, Leyla Alaton , çiğdem sabancı gibi birçok sanatsever isim katıldı.