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Girit'te süpriz doğum günü...

Arzu Sabancı, yakın dostları Berna Çebi ve Berrin Zorlu'nun da aralarında yer aldığı arkadaş grubunun sürpriz doğum günü seyahatiyle yeni yaşını Girit'te kutladı; üç günlük gezide dostlar adanın tarihi sokaklarını keşfedip unutulmaz anlar biriktirdi.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 10:27
Girit'te süpriz doğum günü...
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI
Girit'te süpriz doğum günü...
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, YONCA EBUZZİYA
ARZU SABANCI

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Arzu Sabancı, yakın dostlarının hazırladığı anlamlı bir doğum günü sürpriziyle yeni yaşını Girit adasında kutladı. Berna Çebi ve Berrin Zorlu’nun yanı sıra çok sayıda yakın arkadaşının katıldığı bu özel seyahat, hem kutlama hem de dostların bir arada şifa bulduğu unutulmaz bir buluşmaya dönüştü. Sabancı’nın vesile olduğu dostluk çemberini bu kez adanın büyüleyici atmosferinde bir araya getiren üç günlük gezide; uzun sohbet sofraları, kahkahalar ve müzik dolu anlar öne çıktı. Üç ayrı pasta keserek eğlenen Sabancı'nın dostları bembeyaz giyinerek arkadaşlarına sürpriz yaptı. Girit’in sert dağları, rüzgarlı doğası ve gümüş renkli zeytinlikleri, bu özel buluşmaya şahane bir fon oluşturdu. Seyahat boyunca adanın köklü hafızasını ve mimari mirasını da keşfeden dostlar, üç güne sığdırılan dolu dolu bir rota izledi: Venedik Limanı çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde, Venedik mimarisinin zarafeti, Osmanlı dönemi eserleri ve günümüzün canlı Girit hayatı aynı sokaklarda yan yana tecrübe edildi. Gezinin kültür durağı olan Heraklion’da zaman adeta binlerce yıl geriye aktı. Arkeoloji Müzesi ziyaret edilerek Minos uygarlığının günümüze ulaşan olağanüstü mirası yakından incelendi.

arzusabancı bernaçebi Berrin Zorlu doğumgünü
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