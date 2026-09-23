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Emine Erdoğan'dan "Tasarımda Güvenlik" çağrısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurulu marjında son derece kritik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 12:45
Emine Erdoğan'dan "Tasarımda Güvenlik" çağrısı...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK YÜKSEK DÜZEYLİ ŞAHSİYETLER DANIŞMA KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN BM 81. GENEL KURULUNDA KRİTİK BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK YÜKSEK DÜZEYLİ ŞAHSİYETLER DANIŞMA KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN; CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDAŞMANI FECİR ALPTEKİN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ VE FIFA SAĞLIK KURULU ÜYESİ PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK, TİKAD KURUCUSU VE BAŞKANI NİLÜFER BULUT'LA BİRLİKTE GÜNÜN ANISINA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.
CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDAŞMANI FECİR ALPTEKİN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ VE FIFA SAĞLIK KURULU ÜYESİ PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
EMİNE ERDOĞAN
GENEL
Emine Erdoğan'dan "Tasarımda Güvenlik" çağrısı...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK YÜKSEK DÜZEYLİ ŞAHSİYETLER DANIŞMA KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN BM 81. GENEL KURULUNDA KRİTİK BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK YÜKSEK DÜZEYLİ ŞAHSİYETLER DANIŞMA KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN; CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDAŞMANI FECİR ALPTEKİN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ VE FIFA SAĞLIK KURULU ÜYESİ PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK, TİKAD KURUCUSU VE BAŞKANI NİLÜFER BULUT'LA BİRLİKTE GÜNÜN ANISINA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.
CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDAŞMANI FECİR ALPTEKİN, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ VE FIFA SAĞLIK KURULU ÜYESİ PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
EMİNE ERDOĞAN
GENEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurulu marjında son derece kritik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan’ın himayesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ile BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi iş birliğinde düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek - Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı panele, çok sayıda uluslararası lider ve devlet başkanı eşi katıldı.

"Güvenlik, Sistemlerin Çıkış Noktası Olmalı"

Programda önemli açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, dijital platformların ve teknolojinin hayatı yönlendiren güçlü yapılar haline geldiğini, ancak kar odaklı yaklaşımların çocukların esenliğinin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı. Çocukların dijital dünyanın risklerinden korunması ve bu alanda küresel ortak standartlar belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu, yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin, dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız. Teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeli, çocukların korunmasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız. İnsanlığın dijital geleceğini ancak bu adımları atarak başıboşluktan kurtarabileceğimize inanıyorum."

Etkinlik Sonrası Hatıra Fotoğrafı

Toplantı ve konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği)'ın kurucusu ve başkanı Nilüfer Bulut ve heyet üyeleriyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

M 81. Genel Kurul new york Emine Erdoğan
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