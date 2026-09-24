"Sanatın Ruhu"nda ışık ve şiir buluşması...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sanatseverlerin dikkatini çekti. Dürüst, "Sanatın Ruhu" programı kapsamında ünlü sanatçı Robert Montgomery ile bir araya geldi. Işıkla şiiri birleştiren özgün eserleriyle tanınan dünyaca ünlü sanatçı Robert Montgomery’yi konuk eden Elif Dürüst, çekim öncesinde ve sırasında çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı. Dürüst, paylaşımına "Konuğum, ışıkla şiiri buluşturan Robert Montgomery beklerken.. 'Sanatın ruhu'" notunu düşerken, çekim anından paylaştığı diğer karede ise Montgomery için "Sanatın Ruh'unda en sevdiğim sanatçılardan Robert Montgomery'nin ISTANBUL'74 Arts'daki son sergisi" ifadelerini kullandı. Paylaşımda sanat galerisi atmosferinde gerçekleşen samimi röportaj anları öne çıktı.