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Koç'tan, Beşiktaş'a destek...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, kulübün Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcun 40 milyon eurosunu (2 milyar 225 milyon TL) ödedi.

Giriş: 24 Eylül 2026, Perşembe 11:39
Koç'tan, Beşiktaş'a destek...
BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI, KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'tan, Beşiktaş'a destek...
BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI, KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk konusunda Rahmi Koç dışında kimseden destek görmediklerini söyledi. Adalı, Koç'un kulübün Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcun 40 milyon eurosunu (2 milyar 225 milyon TL) ödediğini söyledi. Adalı'nın sözleri şöyle: "Rahmi Koç, Beşiktaş’ın Bankalar Birliği’ne olan 120 milyon Euro’luk borcunun yaklaşık 40 milyon Euro’luk kısmını ödedi. Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor."

beşiktaş Rahmi Koç Bankalar Birliği
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