Koç'tan, Beşiktaş'a destek...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk konusunda Rahmi Koç dışında kimseden destek görmediklerini söyledi. Adalı, Koç'un kulübün Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcun 40 milyon eurosunu (2 milyar 225 milyon TL) ödediğini söyledi. Adalı'nın sözleri şöyle: "Rahmi Koç, Beşiktaş’ın Bankalar Birliği’ne olan 120 milyon Euro’luk borcunun yaklaşık 40 milyon Euro’luk kısmını ödedi. Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor."