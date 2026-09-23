Sabancı çifti Contemporary Istanbul'da...

Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını dünyaya getiren Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, Tersane İstanbul’da "At First Sight" temalı açılış resepsiyonuyla kapılarını açan Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda boy gösterdi. Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen figürlerinin bir araya geldiği etkinlikte, çiçeği burnunda anne ve baba da giriş esnasında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaştı. Sergi alanında gazetecilerin tebriklerini kabul eden Hacı Sabancı, babalık heyecanını "Allah her isteyene nasip etsin çok güzel bir duygu" sözleriyle ifade etti. Yeni doğan bebeklerine Ömer adını verme kararlarının arkasındaki nedeni açıklayan Nazlı Sabancı ise kayınpederine duyduğu sevgiyi vurgulayarak, "Kayınpederimi çok sevdiğim için oğlumuza Ömer ismini koymayı tercih ettik" açıklamasında bulundu.

Onur AYDIN