Mecklenburg Dükalığı'nda tarihe yolculuk

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Fulya Nayman, Figen Kıral, Meral Kosif gibi isimler Almanya'nın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bölgelerinden Mecklenburg-Vorpommern ve başkent Berlin’i kapsayan özel gezide, unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Gezi kapsamında bölgenin simge yapılarından Schloss Hohenzieritz sarayı ve tarihi mekânlar ziyaret edilerek Mecklenburg Dükalığı’nın zengin tarihi ve kültürel geçmişi yerinde incelendiler. Gezinin en dikkat çekici anlarından biri ise, Mecklenburg Dükalığı’nın köklü tarihinin bizzat Düşes Hande ve Dük Alexander tarafından konuklara aktarılması oldu. Tarihi saray atmosferinde ve muazzam salonlarda gerçekleşen buluşmalarda, hanedanın ve bölgenin geçmişine dair önemli detaylar paylaşıldı. Katılımcılar, Düşes Hande ve Dük Alexander’ın misafirperverliği ile aktardıkları değerli bilgiler için kendilerine teşekkürlerini sundu.