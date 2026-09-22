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Mecklenburg Dükalığı'nda tarihe yolculuk

Fulya Nayman, Figen Kıral ve Meral Kosif gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Almanya'da tarihi bir yolculuğa çıktı. Schloss Hohenzieritz Sarayı'nı ziyaret eden heyet, Mecklenburg Dükalığı'nın tarihini Düşes Hande ve Dük Alexander'dan dinledi.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 10:03
Mecklenburg Dükalığı'nda tarihe yolculuk
FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL, MERAL KOSİF, DÜŞES HANDE- DÜK ALEXANDER MECKLENBURG
FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL, DÜŞES HANDE MECKLENBURG, MERAL KOSİF
MERAL KOSİF, FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL
GENEL
GENEL
GENEL
Mecklenburg Dükalığı'nda tarihe yolculuk
FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL, MERAL KOSİF, DÜŞES HANDE- DÜK ALEXANDER MECKLENBURG
FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL, DÜŞES HANDE MECKLENBURG, MERAL KOSİF
MERAL KOSİF, FULYA NAYMAN, FİGEN KIRAL
GENEL
GENEL
GENEL

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Fulya Nayman, Figen Kıral, Meral Kosif gibi isimler Almanya'nın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bölgelerinden Mecklenburg-Vorpommern ve başkent Berlin’i kapsayan özel gezide, unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Gezi kapsamında bölgenin simge yapılarından Schloss Hohenzieritz sarayı ve tarihi mekânlar ziyaret edilerek Mecklenburg Dükalığı’nın zengin tarihi ve kültürel geçmişi yerinde incelendiler. Gezinin en dikkat çekici anlarından biri ise, Mecklenburg Dükalığı’nın köklü tarihinin bizzat Düşes Hande ve Dük Alexander tarafından konuklara aktarılması oldu. Tarihi saray atmosferinde ve muazzam salonlarda gerçekleşen buluşmalarda, hanedanın ve bölgenin geçmişine dair önemli detaylar paylaşıldı. Katılımcılar, Düşes Hande ve Dük Alexander’ın misafirperverliği ile aktardıkları değerli bilgiler için kendilerine teşekkürlerini sundu.

Mecklenburg Dükalığı Düşes Hande ve Dük Alexander
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