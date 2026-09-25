Sabancı ile "Yeniden Tanışma"

İş insanı ve sanat profesyoneli Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı derinlikli paylaşımla takipçilerine seslendi. Son dönemde kendini yaptığı işlerden ziyade zihninde meşgul olduğu sorular üzerinden tanımladığını belirten Tapan, "Yeniden tanışmanın en doğru hali de budur" diyerek yeni bir yolculuğun sinyalini verdi. Hızla değişen ve bilginin hazır sunulduğu günümüz dünyasında durup düşünmenin ve farkındalığın önemine vurgu yapan Tapan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Neyi biliyoruz, neyi bildiğimizi sanıyoruz? Neyi ancak yavaşladığımızda fark edebiliyoruz? Duygularımız bize ne anlatıyor ve onları gerçekten ne kadar dinliyoruz?" Sorularının kendisini zaman zaman sanata, teknolojiye, akademiye, doğaya ya da kendi iç dünyasına götürdüğünü belirten Tapan, bu sorgulamaların farklı dünyaları bir araya getirme potansiyeli taşıdığını dile getirdi. İnsanlığın neleri koruyup neleri bırakması gerektiğini ve yeni olasılıkların doğması için uygun koşulların nasıl yaratılabileceğini sorgulayan Tapan, takipçileriyle hissettiklerini, merak ettiklerini ve henüz adını koyamadığı düşüncelerini düzenli olarak paylaşacağını duyurdu. Asıl meselenin sadece hazır cevaplara ulaşmak değil, bireyin kendine has olanı koruyabileceği alanı yaratmak olduğunu vurgulayan Melisa Sabancı Tapan'ın bu samimi ve sorgulayıcı mesajı kısa sürede büyük beğeni topladı.