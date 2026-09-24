Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaz sezonuna duygusal ve keyifli bir veda etti. Paylaşımına "Yazın son yudumu, mavi filmler içinde" notunu düşen Boyner, tatil anılarını takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar arasında en çok dikkat çeken ise kucağındaki bebeği Rumi ile çekildiği samimi ve doğal kareler oldu. Ayna karşısında bebeği Rumi’yi kucağında taşırken çektiği özçekim ve minik Rumi’nin şapkasıyla tekne turundaki sevimli anları, takipçilerinden kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı. Şık tatil stili, sıcak kareleri ve bebeğiyle geçirdiği huzur dolu anlarla adından söz ettiren Ayşe Boyner, yazın son günlerinin tadını doyasıya çıkardı.