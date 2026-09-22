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Koç'a ABD'de "100 Yıllık" Onur Ödülü

New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "100 Yıllık Dostluk" galasında buluşan Rahmi M. Koç ve Bill Ford, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere sağladıkları katkılardan ötürü onur ödülü aldı.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 11:58
Koç'a ABD'de "100 Yıllık" Onur Ödülü
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ, NEW YORK'TA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DA BULUNDUĞU '100 YILLIK DOSTLUK' GALASINDA...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN '100 YILLIK DOSTLUK' PROGRAMINDA KONUŞMA YAPTI.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
Koç'a ABD'de "100 Yıllık" Onur Ödülü
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ, NEW YORK'TA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DA BULUNDUĞU '100 YILLIK DOSTLUK' GALASINDA...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN '100 YILLIK DOSTLUK' PROGRAMINDA KONUŞMA YAPTI.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI RAHMİ KOÇ

Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve uzun soluklu ilişkilere katkı sağlayan kişileri, kurumları ve ortak değerleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen “100 Yıllık Dostluk: Türkiye - ABD Galası”, 21 Eylül’de New York’ta gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye ve ABD’nin iş dünyası, kamu, sivil toplum, spor ve sanat çevrelerinden 350’yi aşkın davetli katıldı. ABD Ticaret Odası ile ABD-Türkiye İş Konseyi organizasyonuyla, Konsey Başkanı Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Ulukaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “100 Yıllık Dostluk” galası; iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca resmî temaslardan ibaret olmadığını; ticaret, yatırım, girişimcilik, kültür gibi alanlarda oluşan kalıcı bağlarla beslendiğini vurguladı. Gecede, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari bağların özel sektör alanındaki iki önemli temsilcisi olarak Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’a ve Ford Motor Company İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford’a onur ödülü takdim edildi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, hem Koç Topluluğu’nun hem de Türk-Amerikan dostluğunun 100. yılında böylesine itibarlı bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu kaydederek, “Türkiye-ABD ekonomik ilişkisinin en köklü örneğini Ford Motor Company ile 98 yıldır devam eden ortaklığımız oluşturuyor. Bu ödül aynı zamanda Topluluğumuzun yıllar boyunca iki ülke arasındaki güçlü bağlara yaptığı katkıyı ve bu bağları daha da ileriye taşıma yönündeki kararlılığını yansıtıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu ve karmaşık uluslararası ortamda, Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik niteliğinin daha da güçlendirilmesi her zamankinden daha önemli.” dedi. Programın sonunda Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşarak el sıkıştı.

100 Yıllık Dostluk Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahmi M. Koç new york
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