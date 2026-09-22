Viyana Moda Haftası'nda Kutoğlu imzası...

Dünyaca ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu, Viyana Moda Haftası'nın kapanış gecesinde muhteşem bir defileyle Avusturya 'ya damgasını vurdu. Gerek podyumda 22 uluslararası manken tarafından sergilenen kreasyonları, gerekse birbirinden seçkin davetlileriyle Kutoğlu adeta büyüledi. Avusturya Dışişleri ve A.B.'den Sorumlu Bakanı Beate Meinl Reisinger'in onur konuğu olarak katıldığı, Viyana Museumsquartier 'de gerçekleşen defilede, modacımız 40 kadar ,Haute Couture' kreasyonunu zaman zaman Türk esintileri taşıyan müzik eşliğinde davetlilerin ve uluslararası basının beğenisine sundu. Meinl Reisinger' in T. C. Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanında oturduğu defilenin finalinde, mankenleriyle birlikte podyumda yürüyen Kutoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı. İpek şifon, saten, kadife, brokar, payetli ve metalik efektli kumaşların öne çıktığı Atıl Kutoğlu sonbahar-kış koleksiyonunda, volümlü ve asimetrik kesimler, dar uzun evaze elbiseler, redingot-ceketler, drapeler, transparan ve brokar karışımı tualetler dikkat çekiyordu. Avusturya basınının geniş yerverdiği defileye hazırlıklarını Grand Hotel Wien'de tamamlayan Atıl Kutoğlu, otelin lobisinde medya temsilcileriyle biraraya geldi. Haziran ayında şehrin merkezinde 180 m2 'lik yeni butiğini açan Kutoğlu, geçtiğimiz sonbaharda da Viyana Belediye Başkanı tarafından verilen şehrin gümüş madalyasına layık görülmüştü.