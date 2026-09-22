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Viyana Moda Haftası'nda Kutoğlu imzası...

Dünyaca ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu, Viyana Moda Haftası'nın kapanış gecesinde muhteşem bir defileyle Avusturya 'ya damgasını vurdu.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 11:30
Viyana Moda Haftası'nda Kutoğlu imzası...
AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, ATIL KUTOĞLU
MUSTAFA KİBAROĞLU BM NEZDİNDE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ, AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, TÜRKİYE VİYANA BÜYÜLELÇİSİ GÜRSEL DÖNMEZ 
AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, TÜRKİYE VİYANA BÜYÜLELÇİSİ GÜRSEL DÖNMEZ
ATIL KUTOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
Viyana Moda Haftası'nda Kutoğlu imzası...
AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, ATIL KUTOĞLU
MUSTAFA KİBAROĞLU BM NEZDİNDE TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ, AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, TÜRKİYE VİYANA BÜYÜLELÇİSİ GÜRSEL DÖNMEZ 
AVUSTURYA DIŞ İŞLERİ BAKANI BEATE MEINL-REISINGER, TÜRKİYE VİYANA BÜYÜLELÇİSİ GÜRSEL DÖNMEZ
ATIL KUTOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL

Dünyaca ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu, Viyana Moda Haftası'nın kapanış gecesinde muhteşem bir defileyle Avusturya 'ya damgasını vurdu. Gerek podyumda 22 uluslararası manken tarafından sergilenen kreasyonları, gerekse birbirinden seçkin davetlileriyle Kutoğlu adeta büyüledi. Avusturya Dışişleri ve A.B.'den Sorumlu Bakanı Beate Meinl Reisinger'in onur konuğu olarak katıldığı, Viyana Museumsquartier 'de gerçekleşen defilede, modacımız 40 kadar ,Haute Couture' kreasyonunu zaman zaman Türk esintileri taşıyan müzik eşliğinde davetlilerin ve uluslararası basının beğenisine sundu. Meinl Reisinger' in T. C. Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanında oturduğu defilenin finalinde, mankenleriyle birlikte podyumda yürüyen Kutoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı. İpek şifon, saten, kadife, brokar, payetli ve metalik efektli kumaşların öne çıktığı Atıl Kutoğlu sonbahar-kış koleksiyonunda, volümlü ve asimetrik kesimler, dar uzun evaze elbiseler, redingot-ceketler, drapeler, transparan ve brokar karışımı tualetler dikkat çekiyordu. Avusturya basınının geniş yerverdiği defileye hazırlıklarını Grand Hotel Wien'de tamamlayan Atıl Kutoğlu, otelin lobisinde medya temsilcileriyle biraraya geldi. Haziran ayında şehrin merkezinde 180 m2 'lik yeni butiğini açan Kutoğlu, geçtiğimiz sonbaharda da Viyana Belediye Başkanı tarafından verilen şehrin gümüş madalyasına layık görülmüştü.

Viyana Moda Haftası Atıl Kutoğlu viyana
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