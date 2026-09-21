New York'ta unutulmaz gece...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden psikolog Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. New York ziyareti sırasında dünyaca ünlü The Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet) müzikalinin interaktif oyunu Masquerade’i izlemeye giden Sabancı, maskeli karesini ve oyundan heyecan verici detayları takipçileriyle paylaştı. New York'taki etkileyici tiyatro atmosferinde, siyah tüylü ve ışıltılı maskesiyle poz veren Pınar Sabancı, gönderisine "The Phantom of the Opera müzikalinin interaktif oyunu Masquerade. Oyunun içine girip oyuncularla beraber hareket edeceğiz. Daha önce benzer oyunlara gitmiştim ki bir tanesi yaşadığım en etkileyici deneyimlerden biri olmuştu. Fırsat bulunca anlatayım." notunu düştü. Özel tasarlanmış maskelerin yer aldığı görseli de "Uzun süredir beklenen" notuyla paylaşan Sabancı, New York’un sürükleyici tiyatral deneyimine olan hayranlığını gözler önüne serdi.