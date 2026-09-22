Bavyera usulü kutlama...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melisa von Faber-Castell, yakın arkadaşlarının 30. yaş günü vesilesiyle düzenlenen özel "Twinfest" konseptli doğum günü partisine katıldı. Bavyera konseptinde ve ahşap detaylarla süslenmiş otantik bir atmosferde gerçekleşen partide davetliler, geleneksel "Dirndl" elbiseleriyle boy gösterdi. Melisa von Faber-Castell, koyu yeşil tonlarındaki şık dirndl elbisesi, zarif takıları ve siyah taç aksesuarı ile gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. İkiz arkadaşların 30. yaş kutlaması için hazırlanan özel "Twinfest" alanında bir araya gelen davetliler, geleneksel kıyafetleri ve neşeli halleriyle renkli kareler oluşturdu. Arkadaş grubuyla birlikte keyifli anlar paylaşan Faber-Castell, eğlenceli geceden fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.