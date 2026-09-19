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Koç Holding'de şampiyonluk gururu...

Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Castrol Ford Ralli Ekibi ve pilot Ali Türkkan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Koç Ailesi, Türk sporunu uluslararası alanda gururlandıran şampiyon ekibi tebrik etti.

Giriş: 19 Eylül 2026, Cumartesi 09:21
Koç Holding'de şampiyonluk gururu...
ALİ KOÇ, RAHMİ KOÇ, DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN 
RAHMİ KOÇ
DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN, ALİ KOÇ
DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN 
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç Holding'de şampiyonluk gururu...
ALİ KOÇ, RAHMİ KOÇ, DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN 
RAHMİ KOÇ
DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN, ALİ KOÇ
DÜNYA GENÇLER RALLİ ŞAMPİYONU ALİ TÜRKKAN 
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ

Koç Holding, motor sporlarında tarihi bir başarıya imza atan Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Castrol Ford Ralli Ekibi’ni konuk etti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, dünya şampiyonluğu unvanını ülkemize kazandıran başarılı pilot Ali Türkkan ve şampiyon ekibi ağırlayarak tebriklerini iletti. Koç Holding’deki buluşmada motor sporlarının doğasına vurgu yapılırken, ralli sporunun tam bir ekip çalışması gerektirdiği belirtildi. Başarının yalnızca her bir ekip üyesinin en üst seviyede hedef koyması, disiplinle çalışması ve ortak bir vizyonda birleşmesiyle mümkün olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Koç Ailesi, Türk sporunu uluslararası alanda gururlandıran Castrol Ford Ralli Ekibi’ne teşekkür ederek önümüzdeki dönemde katılacakları şampiyonalarda başarılarının devamını diledi.

Koç Ailesi Koç Holding Castrol Ford Ralli
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