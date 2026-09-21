Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, ünlü iç mimar Alara Koçibey, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek üzere Karaman’ın Ermenek ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Konya’daki muazzam kütüphaneden Ermenek Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne uzanan kültür rotasını takip eden Koçibey, bölgenin köklü geçmişine ve doğasına hayran kaldığını belirtti. Geziye dair izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Koçibey, Ermenek’i "gerçek bir tarih hazinesi" olarak tanımladı.

"Dünyanın En Eski Ekmeklerinin İzinde..."

Bölgenin zengin tarihi ve gastronomik mirasına dikkat çeken Alara Koçibey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ermenek’e, kıymetli Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın çok takdir ettiğimiz çalışmalarını yerinde görmek için gittik. Konya’daki muazzam kütüphanesinden Ermenek’teki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ne… Bu vesileyle, 8 bin yıllık Çatalhöyük’ün de yer aldığı, gastronomi tarihinin en eski izlerini ve dünyanın en eski ekmeklerinden birini barındıran bu geniş coğrafyada, Ermenek diye harika bir yerle tanışmış oldum. Hititlerin, Roma’nın, Bizans’ın, Selçukluların ve Karamanoğulları’nın izlerini taşıyan topraklarıyla gerçek bir tarih hazinesi; Torosların keskin çizgileri, suyun beklenmedik turkuazı ile olağanüstü coğrafyasıyla bu güzel yolculuk..." Ermenek’in Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Karamanoğulları gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim topraklar üzerinde yükseldiğini vurgulayan Koçibey, Toros Dağları’nın heybetli manzarası ve bölgedeki suların turkuaz tonlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunduğunu ifade etti. Alara Koçibey'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.