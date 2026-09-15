Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Hem girişimci hem model...

Ayşe Boyner, kendi kurduğu markasının en özel parçalarını bizzat giyerek kamera karşısına geçiyor; doğal ve çabasız şıklığı yansıtan tasarımlarıyla stil tutkunlarının beğenisini topluyor.

Giriş: 15 Eylül 2026, Salı 10:18
Hem girişimci hem model...
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Hem girişimci hem model...
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ayşe Boyner, girişimcilik yolculuğunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendi kurduğu moda markası Faraway ile moda severlerin beğenisini toplayan Boyner, koleksiyonlarındaki özel parçaları bizzat giyerek kamera karşısına geçiyor.

Doğallık ve Özgür Ruh Ön Planda

Uzun yıllar perakende ve moda sektöründe edindiği tecrübeyi kendi markası Faraway’e aktaran Ayşe Boyner; doğal kumaşlar, zamansız desenler ve nefes alan tasarımlarla hazırladığı parçaları stil tutkunlarıyla buluşturuyor. Markasının felsefesini bizzat yaşayan Boyner, yeni sezon kıyafetleri ve uçuş uçuş desenli elbiseleriyle sık sık çekimler gerçekleştirerek kendi koleksiyonunun modelliğini üstleniyor. Özellikle çabasız şıklığı ve romantik detayları bir araya getiren tasarımlar; canlı renkleri, çiçek desenleri ve konforlu kesimleriyle dikkat çekiyor. Ayşe Boyner’in kamera karşısına geçerek sergilediği bu samimi tanıtım tarzı ise takipçileri ve stil meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hem girişimci hem model... Ayşe Boyner
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Eğitim ve sanata adanan bir ömür...
Güncel

Eğitim ve sanata adanan bir ömür...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucularından Suna Kıraç, vefatının yıl dönümünde yayımlanan anma mesajıyla sevgi, saygı ve minnetle anıldı.
'Sabancı' inzivaya çekildi
Güncel

'Sabancı' inzivaya çekildi

Genç iş insanı Melisa Sabancı Tapan, dağ evinde çekilen doğal karelerini Japon şair Kenji Miyazawa'nın anlamlı dizeleriyle paylaştı; inziva mesajı veren paylaşım takipçilerinden tam not aldı.
Sanat dolu Fransa seyahati...
Güncel

Sanat dolu Fransa seyahati...

İç mimar Alara Koçibey, Güney Fransa'nın büyüleyici kasabası Vence'teki Tarihi Chapelle du Rosaire'i ziyaret etti.
İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...
Güncel

İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, üç gün süren kürek yarışlarının ardından görkemli bir finalle sona erdi.
Kadın üreticilere Boyner'den destek
Güncel

Kadın üreticilere Boyner'den destek

Elif Boyner, kadın üreticileri ve el emeğini destekleyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tescilli "Bacıyan-ı Halka" başlıklarıyla poz veren Boyner, yerel zanaatkarlara verdiği desteği öne çıkararak geleneksel motiflerle bezenmiş tasarımları takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir rüya ile başlayan yeni bir yaşam alanı
Güncel

Bir rüya ile başlayan yeni bir yaşam alanı

Kişisel gelişim yolculuğunda farklı bir anlam arayan Berrin Zorlu, yakın arkadaşı Esra Şahin ile yeni bir yaşam alanını hayata geçirdi
Pati severler bir araya geldi
Güncel

Pati severler bir araya geldi

Cemiyet hayatının hayvansever ünlü isimleri, Ceylan Çapa'nın ev sahipliğini yaptığı özel davette bir araya geldi.
Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı
Güncel

Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı

İç mimar Rezzan Benardete, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projenin müjdesini verdi; tasarım sürecindeki en büyük destekçisi ise "tüylü asistanım" dediği köpeği Mısır oldu.
Set arasında dans...
Güncel

Set arasında dans...

Set arasında bir araya gelen Yasemin Ergene ve müzisyen Melis Fis, yoğun çalışma temposuna dans ederek ara verdi.
Koç'tan teşekkür mektubu
Güncel

Koç'tan teşekkür mektubu

Rahmi Koç, yıllardır gittiği balıkçısına mektup yazarak teşekkür etti
Halfeti'den ilham aldılar
Güncel

Halfeti'den ilham aldılar

Nevbahar Koç ve Esra Tümen, Halfeti’nin eşsiz karagülünden ilham alan yeni kokularını özel bir davetle tanıttı. Ali Koç ve yakın dostların katıldığı havuz başı yemeğinde, markanın doğuş hikayesi ve parfümler büyük beğeni topladı.
Dostlarını Viyana'da ağırladı
Güncel

Dostlarını Viyana'da ağırladı

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Viyana’nın kalbinde yer alan butiğinde Ahu-Can Has çifti ile Avusturyalı dostu Hannelore Struger’i ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.