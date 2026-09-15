Hem girişimci hem model...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ayşe Boyner, girişimcilik yolculuğunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendi kurduğu moda markası Faraway ile moda severlerin beğenisini toplayan Boyner, koleksiyonlarındaki özel parçaları bizzat giyerek kamera karşısına geçiyor.

Doğallık ve Özgür Ruh Ön Planda

Uzun yıllar perakende ve moda sektöründe edindiği tecrübeyi kendi markası Faraway’e aktaran Ayşe Boyner; doğal kumaşlar, zamansız desenler ve nefes alan tasarımlarla hazırladığı parçaları stil tutkunlarıyla buluşturuyor. Markasının felsefesini bizzat yaşayan Boyner, yeni sezon kıyafetleri ve uçuş uçuş desenli elbiseleriyle sık sık çekimler gerçekleştirerek kendi koleksiyonunun modelliğini üstleniyor. Özellikle çabasız şıklığı ve romantik detayları bir araya getiren tasarımlar; canlı renkleri, çiçek desenleri ve konforlu kesimleriyle dikkat çekiyor. Ayşe Boyner’in kamera karşısına geçerek sergilediği bu samimi tanıtım tarzı ise takipçileri ve stil meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.