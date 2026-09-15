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Eğitim ve sanata adanan bir ömür...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucularından Suna Kıraç, vefatının yıl dönümünde yayımlanan anma mesajıyla sevgi, saygı ve minnetle anıldı.

Giriş: 15 Eylül 2026, Salı 09:27
Eğitim ve sanata adanan bir ömür...
SUNA KIRAÇ 
SUNA, İPEK KIRAÇ 
SUNA, İPEK KIRAÇ 
SUNA-İNAN, İPEK KIRAÇ 
SUNA-İNAN, İPEK KIRAÇ 
İPEK KIRAÇ 
Eğitim ve sanata adanan bir ömür...
SUNA KIRAÇ 
SUNA, İPEK KIRAÇ 
SUNA, İPEK KIRAÇ 
SUNA-İNAN, İPEK KIRAÇ 
SUNA-İNAN, İPEK KIRAÇ 
İPEK KIRAÇ 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Pera Müzesi, vakfın kurucusu iş insanı ve hayırsever Suna Kıraç’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde paylaştığı duygu dolu mesajla andı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Suna Kıraç’ın yaşamı boyunca eğitim, bilim, kültür, sanat ve sivil toplum alanlarında toplumun her kesimine dokunan projelere öncülük ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşamı boyunca eğitim, bilim, kültür, sanat ve sivil toplum alanlarında toplumun her kesimine dokunan proje ve kurumların hayata geçirilmesine liderlik eden; vizyonu, kararlılığı ve öncü yaklaşımıyla kalıcı izler bırakan kurucumuz Suna Kıraç’ı, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Benimsettiği ilkeler, bugün de çalışmalarımıza rehberlik ediyor ve ilham veriyor."

Suna Kıraç Suna ve İnan Kıraç Vakfı vefat
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