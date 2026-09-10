Koç'tan teşekkür mektubu

Akdeniz tipi beslenmeyi ilke edinen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde ablası Semahat Arsel'in doğum gününe katılmıştı. Yıllardır gittiği balıkçıdan kalkan sipariş eden Rahmi Koç, işletme sahibi Kahraman Altun'a bir mektup yazarak teşekkür etti. Koç, mektubunda ''Eksik olma, bizim için zar zor bulup gönderdiğin kalkanı dün akşam ablam Semahat Hanım'ın doğum günü vesilesiyle afiyetle yedik. Fevkalade lezzetliydi. Tüm misafirler de çok memnun kaldılar. Artanından ve kafasından da güzel bir çorba yapacağız. Sana candan teşekkür eder sıhhat ve afiyet diler gözlerinden öperim'' diye yazdı.

Aybala YILDIZ