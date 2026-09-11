Pati severler bir araya geldi

Şebnem-Celal Çapa çiftinin kızları Ceylan Çapa, cemiyet hayatının pati sever isimlerini özel bir etkinlikte bir araya getirdi. Royal Canin 10. Yıl Deneyim Evi çatısı altında gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, kedi ve köpeklerin sağlığı, mutluluğu ve gelişimi odak noktası oldu. Davet boyunca uzman veteriner hekimler, evcil dostlarımızın yaşam kalitesini artıracak beslenme yöntemlerinden günlük bakım rutinlerine kadar pek çok kritik bilgiyi konuklarla paylaştı. Katılımcılardan Derin Mermerci, Zeynep Çarmıklı, Eda Kosif, Tilda Tezman gibi ünlü isimler sevimli dostlarının fiziksel ve zihinsel gelişimlerini en doğru şekilde nasıl destekleyebileceklerini uzmanlardan birebir dinleme imkanı buldu. Bilgi dolu sohbetlerin yanı sıra eğlenceli anlara da sahne olan organizasyonda davetliler, dostlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Renkli karelerin ortaya çıktığı etkinlik, evcil hayvan sahiplerinin farkındalığını artırırken pati severleri de bir araya getirerek samimi bir atmosfer sundu.