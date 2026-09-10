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Halfeti'den ilham aldılar

Nevbahar Koç ve Esra Tümen, Halfeti'nin eşsiz karagülünden ilham alan yeni kokularını özel bir davetle tanıttı. Ali Koç ve yakın dostların katıldığı havuz başı yemeğinde, markanın doğuş hikayesi ve parfümler büyük beğeni topladı.

Giriş: 10 Eylül 2026, Perşembe 10:17
Halfeti'den ilham aldılar
ESRA TÜMEN, ALİ-NEVBAHAR KOÇ
GENEL
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ESRA TÜMEN, NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Halfeti'den ilham aldılar
ESRA TÜMEN, ALİ-NEVBAHAR KOÇ
GENEL
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ALİ-NEVBAHAR KOÇ
ESRA TÜMEN, NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ

İş ve cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Nevbahar Koç ve Esra Tümen, güçlerini özel bir kozmetik projesi için birleştirdi. İki ortak, kökeni Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen dünyaca ünlü nadir karagülden ilham alan yeni parfümünü tanıtarak markaları House of Nulla'nın lansman süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Marka tanıtım faaliyetleri her geçen gün geniş bir yankı uyandırırken, Nevbahar Koç ve Esra Tümen düzenledikleri özel bir davetle bu heyecan verici başlangıcı kutladı. Ali Koç ve yakın dostlarının katıldığı havuz başı akşam yemeğinde bir araya gelen davetliler, marka ortaklarının bu özel yolculuğuna ve kuruluş aşamasına eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, parfümlerinin hikayesi ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Nevbahar Koç Esra Tümen Ali Koç
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