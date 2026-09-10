Halfeti'den ilham aldılar

İş ve cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Nevbahar Koç ve Esra Tümen, güçlerini özel bir kozmetik projesi için birleştirdi. İki ortak, kökeni Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen dünyaca ünlü nadir karagülden ilham alan yeni parfümünü tanıtarak markaları House of Nulla'nın lansman süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Marka tanıtım faaliyetleri her geçen gün geniş bir yankı uyandırırken, Nevbahar Koç ve Esra Tümen düzenledikleri özel bir davetle bu heyecan verici başlangıcı kutladı. Ali Koç ve yakın dostlarının katıldığı havuz başı akşam yemeğinde bir araya gelen davetliler, marka ortaklarının bu özel yolculuğuna ve kuruluş aşamasına eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, parfümlerinin hikayesi ve gelecek hedefleri paylaşıldı.