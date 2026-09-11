Bir rüya ile başlayan yeni bir yaşam alanı

Yıllardır kişisel gelişim konusunda eğitimler alan ve bu uğurda kendini geliştiren Berrin Zorlu, başka insanlara da ışık olmak adına arkadaşı Esra Şahin ile Shambra Life adını verdiği yeni bir yaşam ve deneyim alanını hayata geçirdi. Ortak gördükleri bir rüyayla yola çıkan ikili, merak etmeye, keşfetmeye ve hayata farklı bir yerden bakmaya davet eden yeni bir yaşam ve deneyim alanı kurmak olarak yola çıktılar. Shambra Academy ve Shambra Journey adı altında iki farklı deneyimden oluşan projede birbirinden hayallere yer verilecek. Shambra Academy'de kişisel gelişim sohbetleri, film analizleri, öğretici sohbetlere yer verilecek. Shambra Journey ise kültür ve keşif yolculuklarıyla üyelerine bambaşka bir dünyanın kapısı aralanacak. Berrin Zorlu ile Esra Şahin, ortak hayalde buluştukları yeni markaları için ''İnsanın en uzun yolculuğu, kendi içine yaptığı yolculuktur. Okunan satırlar, izlenen filmler, kurulan sohbetler, edinilen bilgiler ve keşfedilen coğrafyalar bu yolculuğun birer vesilesi. Çünkü dünyayı keşfetmek kendimize, kendimizi keşfetmek ise dünyaya açılmaktan geçebiliyor'' ifadesini kullandı. Zorlu ve Şahin, Neşe Gönül, Ayşegül Altınbaş'ın da aralarında olduğu dostlarına özel bir davet vererek, yeni deneyim alanlarını kutladı.

Aybala YILDIZ