Sanat dolu Fransa seyahati...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden iç mimar Alara Koçibey, son seyahatinde Güney Fransa'nın büyüleyici kasabası Vence'e uğradı. Koçibey'in bu seyahatinin en önemli duraklarından biri, ünlü ressam Henri Matisse'in şaheseri olarak kabul edilen Chapelle du Rosaire (Gül Şapeli) oldu. Koçibey, bu özel mekandan paylaştığı karelerle hem sanatseverlerin hem de takipçilerinin ilgisini çekti. Matisse'in 1947-1951 yılları arasında, o sırada ona hemşirelik yapan bir rahibe olan Monique Bourgeois için tasarladığı bu şapel, sanatçının mimariden vitraylara kadar her detayına hakim olduğu tek tam eserdir. Alara Koçibey, bu kutsal ve sanatsal mekana girdiği andan itibaren atmosferin büyüsüne kapıldı. Bu seyahat, Koçibey'in takipçileri için sadece bir tatil rotası önerisi değil, aynı zamanda sanat tarihinin önemli bir noktasına yapılan bir davet niteliğinde. Koçibey, sanatın ve estetiğin peşinden gitmeye, hayatına bu değerleri entegre etmeye devam ediyor.