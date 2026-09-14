'Sabancı' inzivaya çekildi

Sabancı Ailesi’nin dördüncü kuşak temsilcilerinden, merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Sabancı Tapan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Doğayla baş başa vakit geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Tapan, minimalist ve huzur dolu yaşam tarzıyla "inziva" mesajı verdi. Melisa Sabancı Tapan, açık havada, dağ ve otlak manzarası eşliğinde çekilen karelerini ünlü Japon şair Kenji Miyazawa’nın “Ame ni mo makezu” (Yağmura Yenilmeyen) isimli ikonik şiirinden bir dizeyle paylaştı: "Shedding tears in time of drought Wandering at a loss during the cold summer Called useless by all Neither praised Nor a bother Such is the person I wish to be" (Kuraklık zamanında gözyaşı döken / Soğuk yaz günlerinde çaresizce dolaşan / Herkes tarafından gereksiz sayılan / Ne övülen / Ne de yük olan / İşte olmak istediğim / İnsan böyledir) Paylaştığı fotoğraflarda makyajsız ve doğal haliyle objektif karşısına geçen Sabancı Tapan'ın karesinde, dingin bir açık hava manzarasının yanı sıra ruhsal ve kişisel keşif temalı bir kitap okuduğu görülüyor. Fotoğraf karelerinde göl kenarında yürüyen bir at, otların arasında beliren bir çakal ve ahşap bir dağ evi detayı dikkat çekiyor. Lüks ve şaşalı yaşamdan uzak, felsefi ve doğayla iç içe bir duruş sergileyen Melisa Sabancı Tapan’ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.