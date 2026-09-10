Dostlarını Viyana'da ağırladı

Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın tarihi merkezinde yer alan prestijli butiğinde seçkin konuklarını ağırladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ahu Has ile Kadir Has Vakfı Başkanı ve iş insanı Can Has ve Avusturya cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hannelore Struger, moda devinin Viyana’daki mağazasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette yakın dostlar bir araya gelerek hem yeni sezon tasarımları ve özel koleksiyon parçalarını inceledi hem de keyifli anlar yaşadı. Atıl Kutoğlu, dostlarının bu nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı "Sevgili dostlar, Ahu & Can Has ve Hannelore Struger ile Viyana butiğimizde" paylaşımıyla dile getirdi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Kutoğlu’nun Türk motiflerini modern hatlarla buluşturan özgün tasarımları ve özel davet şıklığı ön plana çıktı.