Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Dostlarını Viyana'da ağırladı

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu, Viyana'nın kalbinde yer alan butiğinde Ahu-Can Has çifti ile Avusturyalı dostu Hannelore Struger'i ağırladı.

Giriş: 10 Eylül 2026, Perşembe 09:53
Dostlarını Viyana'da ağırladı
HANNELORE STRUGER, ATIL KUTOĞLU, AHU-CAN HAS
AHU HAS, ATIL KUTOĞLU
HANNELORE STRUGER, ATIL KUTOĞLU, AHU-CAN HAS
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
Dostlarını Viyana'da ağırladı
HANNELORE STRUGER, ATIL KUTOĞLU, AHU-CAN HAS
AHU HAS, ATIL KUTOĞLU
HANNELORE STRUGER, ATIL KUTOĞLU, AHU-CAN HAS
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU
ATIL KUTOĞLU

Dünyaca ünlü Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın tarihi merkezinde yer alan prestijli butiğinde seçkin konuklarını ağırladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ahu Has ile Kadir Has Vakfı Başkanı ve iş insanı Can Has ve Avusturya cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hannelore Struger, moda devinin Viyana’daki mağazasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette yakın dostlar bir araya gelerek hem yeni sezon tasarımları ve özel koleksiyon parçalarını inceledi hem de keyifli anlar yaşadı. Atıl Kutoğlu, dostlarının bu nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı "Sevgili dostlar, Ahu & Can Has ve Hannelore Struger ile Viyana butiğimizde" paylaşımıyla dile getirdi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Kutoğlu’nun Türk motiflerini modern hatlarla buluşturan özgün tasarımları ve özel davet şıklığı ön plana çıktı.

Atıl Kutoğlu viyana Ahu-Can Has
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Toplusoy'un Mardin tarzı...
Güncel

Toplusoy'un Mardin tarzı...

Suzan Toplusoy, Mardin'de katıldığı kına gecesinde giydiği geleneksel kıyafetle göz kamaştırdı.
Yeni yaşa bol sürprizli kutlama
Güncel

Yeni yaşa bol sürprizli kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Emek Külür, yeni yaşına kızı Yasemin'in hazırladığı sürprizlerle 'merhaba' dedi
Koç'un neşeli dansı...
Güncel

Koç'un neşeli dansı...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’in 98. yaş günü kutlamasına, 95 yaşındaki kardeşi Rahmi Koç’un sahnedeki neşeli dansı damga vurdu.
80'ler modasına uydular...
Güncel

80'ler modasına uydular...

Sosyal medyada hızla yayılan "80'ler stilini yapay zekâ ile yeniden canlandırma" trendine cemiyet hayatının önde gelen isimleri de katıldı.
Ünlü piyanist İstanbul'da...
Güncel

Ünlü piyanist İstanbul'da...

Klasik müziğin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olarak gösterilen Çinli piyanist Maestro Lang Lang, İstanbul’da Demet Sabancı Çetindoğan ile bir araya geldi.
Yalıkavak'ta çifte doğum günü...
Güncel

Yalıkavak'ta çifte doğum günü...

Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, yakın dostlarıyla Bodrum Yalıkavak'ta bir araya gelerek yeni yaşlarını coşkulu bir partiyle kutladı.
Aşk Bodrum'da belgelendi...
Güncel

Aşk Bodrum'da belgelendi...

İş insanı Burak Elmas ile Tuğçe Koçak çiftinin sürpriz beraberliği Bodrum’da belgelendi.
"Geçip gitmesin diye"
Güncel

"Geçip gitmesin diye"

Melisa Sabancı Tapan, yaz sezonunda biriktirdiği özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Koç Üniversitesi’nde anlamlı açılış...
Güncel

Koç Üniversitesi’nde anlamlı açılış...

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü, iş insanı M. Sinan Dereli’nin katkılarıyla hayata geçirilen Yurt ve Misafirhane binasının açılışına ev sahipliği yaptı. Rahmi Koç’un Dereli’ye plaket takdim ettiği törene, Sinan Dereli’nin sevgilisi Bettina Machler da katılarak bu özel anlara tanıklık etti.
Yıldırım’ın SALVO’su Azerbaycan'da...
Güncel

Yıldırım’ın SALVO’su Azerbaycan'da...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mehriban Aliyeva, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri’ni ziyaret etti. Ziyarette, Aziz Yıldırım da hazır bulundu.
Arsel’e 98. yaş sürprizi...
Güncel

Arsel’e 98. yaş sürprizi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, kardeşi Rahmi Koç ve yakın dostlarıyla katıldığı özel akşam yemeğinde unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaşadı.
Şampiyonluk sevinci...
Güncel

Şampiyonluk sevinci...

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Caroline Koç, Pervin Ersoy ve Derin Mermerci bu tarihi günün sevincini sosyal medyada paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.