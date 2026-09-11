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Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı

İç mimar Rezzan Benardete, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projenin müjdesini verdi; tasarım sürecindeki en büyük destekçisi ise "tüylü asistanım" dediği köpeği Mısır oldu.

Giriş: 11 Eylül 2026, Cuma 10:21
Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE

Cemiyet hayatının önde gelen iç mimarlarından Rezzan Benardete, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projenin hazırlığında olduğunu duyurdu. Benardete'nin eğlenceli paylaşımında en çok dikkat çeken detay ise sevimli dostu oldu. Ünlü iç mimar, çalışma anından bir kareyi takipçileriyle buluşturarak yeni heyecanını paylaştı. Benardete, "Working on something new with my little furry assistant, Mısır" (Küçük tüylü asistanım Mısır ile yeni bir şeyler üzerinde çalışıyoruz) notuyla paylaştığı fotoğrafta, tasarım süreçlerinde kendisine eşlik eden köpeği Mısır'a yer verdi. Paylaşım, Benardete'nin takipçileri ve cemiyet hayatındaki dostları tarafından kısa sürede yoğun ilgi ve beğeni topladı.

Rezzan Benardete proje patiliasistan
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