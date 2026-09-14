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İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, üç gün süren kürek yarışlarının ardından görkemli bir finalle sona erdi.

Giriş: 14 Eylül 2026, Pazartesi 09:24
İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...
OPEN RICE TURKISH DELIGHT EKİBİ, DAVUT GÜL, FETTAH TAMİNCE, ABDULLAH ATAKAN ATASOY
ALİ SABANCI 
ALİ SABANCI 
ALİ SABANCI 
PINK MARTIN 
GENEL
GENEL
GENEL
İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...
OPEN RICE TURKISH DELIGHT EKİBİ, DAVUT GÜL, FETTAH TAMİNCE, ABDULLAH ATAKAN ATASOY
ALİ SABANCI 
ALİ SABANCI 
ALİ SABANCI 
PINK MARTIN 
GENEL
GENEL
GENEL

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, üç gün süren kürek yarışlarının ardından görkemli bir finalle sona erdi. Gerçekleştirilen ödül töreninin ardından dünyaca ünlü Pink Martini topluluğunun özel projesi Pink Martini All Stars, Türkiye’de ilk kez sahne aldı. Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jimmie Herrod’a Barbaros ve Demet Sağıroğlu’nun sürpriz performanslarıyla eşlik ettiği konser, Haliç kıyısında unutulmaz bir geceye imza attı. Tersane Istanbul ev sahipliğinde 11–13 Eylül tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup, final yarışları, ödül töreni ve Pink Martini All Stars konseriyle sona erdi. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden 105 takımı İstanbul’da buluşturan organizasyon, üç gün boyunca kürek sporunun rekabet ve takım ruhunu müzik, gastronomi ve şehir kültürüyle bir araya getirdi. Pink Martini All Stars’tan Türkiye’de İlk Performans Final yarışları ve ödül töreninin ardından gecenin en çok beklenen anı, Pink Martini All Stars konseri oldu. Dünyaca ünlü topluluğun farklı dönemlerinde yer alan müzisyen ve vokalleri aynı sahnede buluşturan özel proje, Türkiye’deki ilk performansını DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 kapsamında gerçekleştirdi. Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jimmie Herrod, Pink Martini’nin farklı dillerden ve kültürlerden beslenen sevilen şarkılarını Haliç’in tarihi atmosferinde seslendirdi. Barbaros ve Demet Sağıroğlu’nun sürpriz performanslarıyla renklenen konser, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri, sanat, iş ve cemiyet hayatından Ali Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli izledi. Şampiyonlar Ödüllerine Kavuştu DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026’da 21 Open, 40 Club, 38 Corporate ve 6 University olmak üzere toplam 105 takım yer aldı. Sporcular; Open, Club, Corporate ve bu yıl ilk kez düzenlenen Legendary Row – University Challenge by The Land of Legends olmak üzere dört farklı kategoride mücadele etti. Haliç’te kurulan 3.500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; dayanıklılık, teknik beceri, navigasyon, hızlı karar verme ve takım koordinasyonlarını ortaya koydu. Organizasyonun uluslararası vitrini olan Open Race kategorisinde birinciliği Turkish Delight kazanarak 100 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Hollandia 50 bin dolar, üçüncü olan Natioanal Team Ukraine ise 25 bin dolar kazandı. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden kürek kulüplerini bir araya getiren Club Race kategorisinde şampiyonluğa ulaşan RV Willem 3 40 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. İkinci sıradaki Pharos 25 bin dolar, üçüncü olan Westlife A ise 10 bin dolar ile ödüllendirildi. Şirket ekiplerinin takım ruhunu ve birlikte başarma kültürünü parkura taşıdığı Corporate Race kategorisini Turkcell Kürek Takımı B ilk sırada tamamladı. Dereceye giren ekipler, global Rixos otellerinde konaklama ödüllerine hak kazandı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Legendary Row – University Challenge by The Land of Legends kategorisinin kazananı ise Koç Üniversitesi oldu. Toplam 250 bin dolarlık para ödülünün sahiplerini bulduğu organizasyonda dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Nazif Şahin KARPUZ

Istanbul Rowing Cup DenizBank Tersane
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