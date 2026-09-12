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Kadın üreticilere Boyner'den destek

Elif Boyner, kadın üreticileri ve el emeğini destekleyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tescilli "Bacıyan-ı Halka" başlıklarıyla poz veren Boyner, yerel zanaatkarlara verdiği desteği öne çıkararak geleneksel motiflerle bezenmiş tasarımları takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş: 12 Eylül 2026, Cumartesi 09:30
Kadın üreticilere Boyner'den destek
ELİF BOYNER, NEVİN TAHTAÇ
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Kadın üreticilere Boyner'den destek
ELİF BOYNER, NEVİN TAHTAÇ
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER

Sosyal yaşamın tanınan isimlerinden Elif Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla geleneksel el sanatlarına ve özgün tasarımlara olan ilgisini gözler önüne serdi. Geleneksel motiflerle süslenmiş özel başlık tasarımlarını takipçileriyle paylaşan Boyner, tasarımcı Nevin Tahtaç’ın emeklerine vurgu yaptı. İlk paylaşımında madalyon ve örgü detaylarıyla dikkat çeken başlığı sergileyen Elif Boyner, tescilli eserin notunu düşerek tasarımı övgü dolu ifadelerle paylaştı. Kadın üreticilerin her zaman yanından olan Boyner bir diğer karesinde ise tasarımcı Nevin Tahtaç ile yan yana poz vererek, geleneksel kültürümüzün izlerini taşıyan bu özel çalışmayı ablamın gönlünden elinden BACIYAN-I halka başlıklarımız geliyor sözleriyle aktardı. Geleneksel başlık kültürüne modern ve tescilli bir yorum getiren bu özel tasarımlar, Boyner’in takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Elif Boyner üretici kadındayanışması
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