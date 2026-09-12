Kadın üreticilere Boyner'den destek

Sosyal yaşamın tanınan isimlerinden Elif Boyner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla geleneksel el sanatlarına ve özgün tasarımlara olan ilgisini gözler önüne serdi. Geleneksel motiflerle süslenmiş özel başlık tasarımlarını takipçileriyle paylaşan Boyner, tasarımcı Nevin Tahtaç’ın emeklerine vurgu yaptı. İlk paylaşımında madalyon ve örgü detaylarıyla dikkat çeken başlığı sergileyen Elif Boyner, tescilli eserin notunu düşerek tasarımı övgü dolu ifadelerle paylaştı. Kadın üreticilerin her zaman yanından olan Boyner bir diğer karesinde ise tasarımcı Nevin Tahtaç ile yan yana poz vererek, geleneksel kültürümüzün izlerini taşıyan bu özel çalışmayı ablamın gönlünden elinden BACIYAN-I halka başlıklarımız geliyor sözleriyle aktardı. Geleneksel başlık kültürüne modern ve tescilli bir yorum getiren bu özel tasarımlar, Boyner’in takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.