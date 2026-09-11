Set arasında dans...

Yasemin Ergene, çekim setinde verdiği molada genç şarkıcı Melis Fis ile bir araya geldi. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren ikili, eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Karavan önünde ritme ayak uydurarak neşeli bir dans koreografisine imza atan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti. Paylaşılan videoya "Daha çok işim var" notunu düşen ikilinin samimi ve sempatik görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ikilinin set enerjisine ve neşeli uyumuna beğeni yağdırdı.